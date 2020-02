दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खारिज की हिंसा से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षाबल नहीं मिलने की खबर, कहा- उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा...'

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि हिंसा इसलिए फैली, क्योंकि उन्हें पर्याप्त बल नहीं मिला. अमूल्य पटनायक ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि एमएचए लगातार हमारा सहयोग कर रही है और हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है. उन्होंने कहा किसी न्यूज एजेंसी के हवाले से ऐसी खबरें चल रहीं थीं कि मीटिंग के दौरान गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया था कि पर्याप्त सुरक्षाबलों की कमी के कारण हिंसा बढ़ी. उन्होंने इन खबरों को पूरी तरफ से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उपद्रवियों से निपटने के लिए हमारे पर पर्याप्त पुलिस बल है. बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन में अबतक 13 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 130 से अधिक लोग घायल हैं. घायलो में लगभग आधे लोगों को गोली लगी है.

