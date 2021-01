बेटा पैदा न हुआ तो लातें मारीं, थूका... और दिया ट्रिपल तलाक, महिला की दास्तां सुन सिहर जाएंगे

महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनका पति हमेशा से ही बेटा चाहता था, जिसके चलते कई बार उनका गर्भपात भी करवाया गया. यही नहीं पति बेटा पैदा करने को लेकर इतना गुस्से में रहता था कि वह बेटियों पर भी हाथ उठाता था. एक बार जब वह बेटी को मार रहा था तो मां ने बचाने की कोशिश की तो पति ने उन्हें भी लातें मारीं और उन पर थूका भी. इसके साथ ही तीन तलाक दे दिया.

Delhi: A woman was given triple talaq by her husband in June 2020 after she did not give birth to a son. He also refused to provide her with an allowance for maintenance. The couple has two daughters, aged 20 and 18. The woman, Huma Hashim, has approached the court in this matter pic.twitter.com/s9VL6m5HMj