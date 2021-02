कांग्रेस MLA की विवादित टिप्पणी पर कंगना रनौत ने दी धमकी, दिग्विजय सिंह ने अब कही ये बात 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जब पांसे की टिप्पणी और उस पर कंगना के ट्वीट के संबंध में दिग्विजय सिंह से पूछा तो वह मुस्कुरा कर सवाल का जवाब टाल गए. उन्होंने कहा कि ये कंगना कौन है और बिना जवाब दिए हंसते हुए चले गए.

#WATCH : Congress leader Digvijaya Singh reacts on party MLA Sukhdev Panse's remarks on actor Kangana Ranaut and her tweet on it. pic.twitter.com/qiY0W780A5

सोशल मीडिया पर एक वीडियो में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक को यह कहते हुए सुना जा रहा है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है.

Ex minister & @INCMP MLA Sukhdeo Panse-when our party workers protested peacefully a Naachne Gaane Waali woman like @KanganaTeam for her insulting remarks about our farmers, the police lathi-charged them! @ChouhanShivraj@drhiteshbajpai@BJP4India@NCWIndia@sharmarekhapic.twitter.com/4WEJghoWhl