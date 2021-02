बंगाल टाइगर नहीं, 'बिल्ली' जैसी हो गई है ममता बनर्जी की स्थिति, खुद की पार्टी वाले नहीं डरते : दिलीप घोष

बता दें कि दिलीप घोष उस समय भी सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन उल्टा तिरंगा फहरा दिया था. पार्टी के रामपुरहाट कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के तुरंत बाद घोष को अहसास हुआ कि तिरंगा उल्टा है और बाद में उसे ठीक से फहरा कर उन्होंने अपनी गलती सुधारी थी. हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने भगवा पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय ध्वज ठीक से नहीं फहरा सकते, वे देश या किसी राज्य को चलाने के अयोग्य हैं

She (Mamata Banerjee) considers herself a Royal Bengal Tiger. Real tigers don't call themselves tiger. Now her situation is that of a cat. Even her party members & administrative officers don't fear her: West Bengal BJP chief Dilip Ghosh (10.02.2021) pic.twitter.com/T6DkJLAiWU