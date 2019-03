...इस वजह से IAF पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने भारत को लौटाने में की देरी!

Abhinandan Returns: भारतीय वायुसेना (IAF) के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) वतन वापस लौटे आए हैं. दिनभर के इंतजार के बाद भारतीय वायु सेना के हीरो अभिनंदन पाकिस्तान से स्वदेश वापस लौटे. उनकी वापसी से पहले के कुछ घंटे संशय से भरे रहे. इसके बाद यह सवाल उठना लाजमी हो गया कि आखिर इतनी देर क्यों हुई. शुरुआत में जानकारी आई थी कि अभिनंदन को शाम 4 बजे भारत को सौंपा जाएगा. इसके बाद घंटे बढ़ते चले गए और अखिरकर पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रात 9 बजकर 20 मिनट पर भारत को सौंपा.

बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत को सौंपे जाने में देरी इसलिए हुई क्योंकि, उनसे पाकिस्तानी अधिकारियों ने कैमरे पर बयान दर्ज करने को कहा. इसके बाद ही उन्हें सीमा पार करके स्वदेश जाने दिया गया. इसके अलावा दस्तावेजों से संबंधित मुद्दे भी देरी की वजह बनी. सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने उनकी रिहाई का समय दो बार टाल दिया.

