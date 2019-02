सुषमा स्वराज ने कहा- आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा, सिर्फ कुछ देशों की रणनीति से कुछ नहीं होगा

चीन के वुजेन शहर में रूस-भारत-चीन (RIC) समूह के विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक में आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर छाता हुआ दिखाई दिया. सुषमा स्वराज ने ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेस में हिस्सा लेते हुए एक बार फिर आतंकवाद पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आतंकवाद तो पूरी मानवता के लिए खतरा है, इसलिए सिर्फ कुछ देशों की रणनीति से नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि जहां तक पुलवामा हमले की बात है, मैंने यह मुद्दा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के सामने द्विपक्षीय मंच पर उठाया.

