लॉकडाउन वाली ईद, इस बार बहुत अलग दिखी ज़ामा मस्जिद

फिल्ममेकर और एरियल फोटोग्राफर सोहेब इलियास ने सोमवार को मस्जिद के कुछ एरियल शॉट्स शेयर किए हैं. ये तस्वीरें सुबह साढ़े सात बजे ली गई हैं. इलियास ने अपने ट्वीट में बताया कि इस बार मस्जिद में बस मस्जिद के शाही इमाम और उनके परिवार ने नमाज़ पढ़ी है.

उन्होंने फोटो शेयर करके लिखा, 'आप सभी को ईद मुबारक, एक ऐतिहासिक मौका. यह आज सुबह साढ़े सात बजे की फोटो है, जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जा रही थी. जैसा देखा जा सकता है मस्जिद खाली है. बस शाही इमाम और उनके परिवार ने आज की नमाज़ अता की.'

Eid Mubarak to all of you.

A Historical Moment: This is a shot from 7.30 in the morning today (May 25,2020) when the Eid prayer was offered at Jama Masjid. As seen the mosque is empty. Only the Shahi Imam and his family offered the prayer at the mosque.#EidUlFitr#JamaMasjidpic.twitter.com/LrmznkRq9F