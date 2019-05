Video : तेज प्रताप के निजी सुरक्षा में लगे शख्स ने पटना में मीडियाकर्मी को पीटा

बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के निजी सुरक्षा में लगे एक शख्स की गुंडागर्दी सामने आई है. उसने एक मीडियाकर्मी को पीटा है. उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उससे तेज प्रताप की कार का शीशा टूट गया था. इसी बात पर काली शर्ट और काला चश्मा लगाए तेज प्रताप के सुरक्षाकर्मी ने उस मीडियाकर्मी को पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद उसके बाकी साथी भी आ गए. घटना के समय पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे. घटना के समय पीड़ित के हाथ में कैमरा था और वहां बाकी मीडिया के कई और लोग भी शामिल थे. मारपीट की घटना कैमरों में कैद कर ली गई. जिस समय घटना हुई तेज प्रताप यादव वोट डालकर जा रहे थे. हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव की ओर से एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है. आपको बता दें कि इस घटना को छोड़ दें तो लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के तहत बिहार में आठ सीटों के लिए रविवार को सुबह सात बजे से प्रारंभ हुए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है. सातवें चरण में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से आठ सीटों- नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में 15,811 मतदान केंद्रों पर लगभग 1.52 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

#WATCH Tej Pratap Yadav's personal security guards in Patna beat a camera person after he allegedly broke the windscreen of Yadav's car. Tej Pratap Yadav was leaving after casting his vote. Yadav has filed an FIR in the incident. #Biharpic.twitter.com/u1KzKDCGBG