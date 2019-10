भारत में बढ़ी कीमतों की वजह से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी बंद किया प्याज खाना!

प्‍याज का मामला अंतरराष्‍ट्रीय बनते जा रहा है. बांग्‍लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत के दौरे पर हैं. एक कार्यक्रम में प्‍याज को लेकर अपने मन की बात बोल ही दी. शेख हसीना ने कहा कि प्‍याज में थोड़ी दिक्‍कत हो गई हमारे लिए. मुझे मालूम नहीं क्‍यों आपने प्‍याज बंद कर दिया? मैंने कुक को बोल दिया है कि अब से खाना में प्‍याज बंद कर दो. दरअसल देश में प्‍याज की कमी को देखते हुए सरकार ने इसके निर्यात पर 29 सितंबर से रोक लगा दी है. इस कारण से देश से बाहर प्‍याज निर्यात नहीं किए जा रहे हैं. बांग्‍लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने भाषण में इसी का जिक्र कर रही हैं. भारत दुनिया के 60 से ज्‍यादा देशों को प्‍याज निर्यात करता है. देश में प्‍याज की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही थी जिसके कारण इसकी कीमत बेलगाम हो गई. दिल्‍ली सरकार ने किफायती दरों पर कई जगह स्‍टॉल लगाकर और मोबाइल वैन से प्‍याज बेचने की शुरुआत की ताकि लोगों को आसानी से प्‍याज उपलब्‍ध हो सके.

#WATCH Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina in Delhi: Pyaaz mein thoda dikkat ho gya hamare liye. Mujhe maloom nahi kyun aapne pyaaz bandh kar diya? Maine cook ko bol diya ab se khana mein pyaaz bandh kardo. (Indian Govt had banned export of Onions on September 29) pic.twitter.com/NYt4ds9Jt2