पूर्व सांसदों को 7 दिन में खाली करना होगा सरकारी बंगला, 3 दिन बाद पानी-बिजली की आपूर्ति भी रोकी जाएगी

केंद्र सरकार ने सभी पूर्व सांसदों को अपना सरकारी बंगला खाली करने को कहा है. ज्यादातर बंगले लुटियन जोन इलाके में हैं. इसके लिए पूर्व सांसदों को सात दिन का समय दिया गया है. हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बताया कि सांसदों को बंगला खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है. साथ ही तीन दिनों के बाद अधिकारियों को इन आवासों की बिजली और पानी की आपूर्ति रोकने के लिए भी कहा गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 16वीं लोकसभा के भंग होने के दो महीने बाद, 200 से अधिक पूर्व सांसदों को लुटियंस दिल्ली में अपने आधिकारिक बंगले खाली करने हैं.

क्या 'खाली' है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का सरकारी बंगला? इस वजह से उठ रहे सवाल...

When a new session of Parliament begins, newer MPs face lot of trouble as far as finding accommodation is concerned. I am glad efforts have been made to overcome this problem. Being MP means people from the constituency come too and they too may need accommodation: PM