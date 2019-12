Twitter पर क्यों आमने-सामने आ गए IAS अवनीश शरण और IPS डी. रूपा? 

वरिष्ठ IAS अधिकारी अवनीश शरण और चर्चित IPS डी.रूपा ट्वीटर पर आमने-सामने आ गए. दरअसल, आईपीएस डी. रूपा ने अपने ट्वीटर हैंडल पर गीता का एक श्लोक पोस्ट किया. इस पर अवनीश शरण ने आपत्ति जताई. इसके बाद डी.रूपा ने उन्हें नसीहत दे डाली. डी. रूपा ने ट्वीट किया, 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌, धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे.' उनके इस ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए अवनीश शरण ने लिखा, 'आप जैसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से यह आशा नहीं थी मैम...सॉरी.' मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. अवनीश शरण के इस ट्वीट का जवाब देते हुए डी. रूपा ने उन पर संस्कृत के खिलाफ पूर्वाग्रह का रुख अपनाने का आरोप लगाया.

It shows your bias against Sanskrit. Dharma in this means righteousness,not religion. Many police organisations have "dushta shikshak,shishta rakshak"as their motto/logo,meaning the same as what is said in this verse. And,I have not tagged/linked it to anything. Satyameva Jayate!