Twitter पर भिड़ीं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता और शिवसेना नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी, जानें पूरा मामला

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka chaturvedi) के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग देखने को मिली. अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) ने मीडिया में आई उन खबरों को लेकर शिवसेना को 'पाखंडी' बताकर निशाना साधा, जिनमें कहा गया कि औरंगाबाद में बाला साहेब ठाकरे का स्मारक बनाने के लिए करीब 1000 पेड़ों को गिराने की जरूरत होगी. एक खबर की तस्वीर पोस्ट करते हुए अमृता फडणवीस ने ट्वीट किया, 'पाखंड एक बीमारी है. जल्दी ठीक हो जाओ शिवसेना. पेड़ों की कटाई- अपनी सुविधा से या सिर्फ तब जब आपको कमीशन मिले तब इजाजत देना- माफी योग्य अपराध नहीं है.' इसे लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने अमृता फडणवीस के साथ-साथ महाराष्ट्र बीजेपी पर भी निशाना साधा.

प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka chaturvedi) ने अमृता फडणवीस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, 'आपको निराश करने के लिए खेद है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्मारक के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, मेयर ने भी इसकी पुष्टि की है. इसके अलावा मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि अनिवार्य रूप से झूठ बोलना बड़ी बीमारी है, जल्द ठीक हो जाइये, पेड़ों को काटने के लिए कमीशन महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं द्वारा प्रैक्टिस की जाने वाली नई पॉलिसी है.'

