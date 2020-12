Farmers Protest in Delhi LIVE Updates: 'कानून वापस नहीं लिया तो करेंगे देशबंद, फूकेंगे PM का पुतला' सरकार संग वार्ता से पहले किसानों की हुंकार

...तो संसद भवन का करेंगे घेराव

दिल्ली-नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान तीनों कृषि कानून के खिलाफ लगातार बैठकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. एक किसान ने कहा कि अगर सरकार संग आज की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो संसद भवन का घेराव करेंगे.

Delhi: Farmers continue to hold a sit-in protest at Chilla border (Delhi-Noida Link Road) against the Centre's #FarmLaws.



A farmer says, "If anything concrete doesn't happen in today's meeting with the Central government then we will gherao the Parliament." pic.twitter.com/4mPOeAm9Xm