Farmers' Protest LIVE Updates: सुरक्षा के भारी बंदोबस्त के बीच सिंघु बॉर्डर पर हजारों किसानों ने गुजारी रात,  बुराड़ी में आज  करेंगे मीटिंग

टिकरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

पंजाब-हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है. इसे देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं.

Delhi: Security deployment at Tikri border as protesting farmers are gathered here despite being given permission to hold their demonstrations at the Nirankari Samagam Ground in Burari area pic.twitter.com/mpYSvyQU5x