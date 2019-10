दशहरा कार्यक्रम में बोले PM नरेंद्र मोदी- त्योहार लोगों को एक साथ लाता है

विजयादशमी (Vijaya Dashami) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में दशहरा कार्यक्रम में पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्योहार लोगों को एक साथ लाता है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत उत्सवों की भूमि है. 365 दिन में शायद ही कोई एक दिन बचा होगा जब हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में उत्सव ना मनाया जाता हो. हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा के कारण हमारे देश ने उत्सवों को भी संस्कार का शिक्षा का और सामूहिक जीवन का एक निरंतर प्रशिक्षण करने का काम किया है. पीएम मोदी ने कहा कि उत्सव जोड़ते हैं, मोड़ते हैं, उत्साह भी भरते हैं.

