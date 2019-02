करोलबाग अग्निकांड: पुलिस ने होटल के जनरल मैनेजर समेत दो को किया गिरफ्तार, 17 लोगों की हुई थी झुलसने से मौत

दिल्ली पुलिस ने होटल अर्पित पैलेस के महाप्रबंधक और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार को इस होटल में आग लगने के कारण 17 लोगों की मौत हो गयी. आग की सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य में जुटी थी. हालांकि, मृतकों की संख्या में अभी और इजाफा होने की आशंका है. ज्यादातर मौतें दम घुटने की वजह से हुई हैं. हालांकि, अब तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है. इधर दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है. आरोपियों की गिरफ्तार के बाद डीसीपी (मध्य) मंदीप सिंह रंधावा ने बताया कि होटल के महाप्रबंधक राजेंद्र और प्रबंधक विकास को गैर इरादत हत्या के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद होटल मालिक शरदेंदू गोयल फरार है. रंधावा ने बताया कि मामले को अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है.

आग पर काबू पाने के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कुल 13 लोग लाए गए, जिनमें से सभी को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं लेडी हॉर्डिंग अस्पताल में 5 लोगों को लाया गया, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी. एक और जगह दो लोगों की मौत हुई है. उधर गंगा राम में तीन लोग घायल हैं. इस तरह से कुल अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी थी. इस आग की घटना में बर्मा के दो लोगों की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा था कि बर्मा से 8 लोगों का ग्रुप आया था, जिनमें 2 लोग के शव की पहचान हुई है. होटल कर्मचारी हरी सिंह ने बताया कि होटल में कुल 65 कमरे हैं, जिनमें से सभी भरे हुए थे. 20 से 25 होटल का स्टाफ भी था.

करोलबाग के होटल में हुए आग हादसे की वजह से दिल्ली सरकार ने मंगलवार शाम होने वाले अपने 4 साल के जश्न का कार्यक्रम रद्द कर दिया था. विशाल डडलानी का कार्यक्रम में आईजी स्टेडियम में होना था. इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित कर कहा था कि वह इसकी जांच के आदेश दे रहे हैं ताकि पता चल सके कि क्या वायलेशन हुआ है.



