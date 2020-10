कोविड-19 की रफ्तार कमी? 13 दिन से लगातार 10 लाख से नीचे है एक्टिव मामलों की संख्या

देश में कोरोना वारस (Coronavirus) संक्रमण की रफ्तार घटती हुई दिख रही है. पिछले 13 दिनों से कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 10 लाख से नीचे बनी हुई है. पिछले एक हफ्ते में यह संख्या 90 हजार के आसपास बनी हुई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर से लगातार यह आंकड़ा 10 लाख के नीचे है. आज (रविवार, 04 अक्टूबर) भी कोरोना संक्रमण के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 9 लाख 37 हजार 625 दर्ज की गई जो कल की संख्या के मुकाबले 7371 कम है.

India's steady trend of posting high recoveries also continues. 82,260 recoveries registered in the last 24 hours. In contrast, 75,829 new cases have been reported.

The new recoveries have exceeded the new cases in recent days: Ministry of Health & Family Welfare. #COVID19https://t.co/YzomaLpnzxpic.twitter.com/JrNTnDXpE3