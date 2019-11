अजित पवार के दावे पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा- अगर आप भरोसा नहीं...

कांग्रेस के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने रविवार रात को आरोप लगाया कि बीजेपी, एनसीपी नेता और नवनियुक्त उप-मुख्यमंत्री अजित पवार का इस्तेमाल लोगों को 'भ्रमित' करने के लिए कर रही है. चव्हाण की यह प्रतिक्रिया रविवार को अजित पवार की ओर से किए गए ट्वीट के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि वह अब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में हैं और शरद पवार उनके नेता हैं. कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, ‘‘अंग्रेजी में कहावत है अगर आप भरोसा नहीं दिला सकते तो उन्हें भ्रमित कर दीजिए. भाजपा ने किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर ठीक वहीं काम कर रही है.''

इंग्रजीत म्हटलं जातं, If you can't convince them, confuse them...

दुसर्‍याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजपनं आता हाच प्रकार सुरू केल्याचं दिसतंय...#MahaPoliticalTwisthttps://t.co/TjWgR89KvB