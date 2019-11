NCP नेता नवाब मलिक दावा- पार्टी के तीन विधायकों को BJP निजी विमान से ले गई दिल्ली, लेकिन...

राकांपा (NCP) ने रविवार रात को दावा किया कि अजित पवार (Ajit Pawar) के उप मुख्यमंत्री पद के शपथ समारोह में शनिवार को भाग लेने वाले तीन विधायकों को भाजपा द्वारा निजी विमान में उसी दिन दिल्ली लाया गया था. राकांपा के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने कहा कि तीनों विधायकों ने कहा है कि वे पार्टी के साथ हैं. उन्होंने कहा कि दौलत दरोडा और नितिन पवार ने वीडियो संदेश भेजकर कहा है कि वे राकांपा के साथ हैं. एक और विधायक नरहरि जिरवाल का संदेश भी राकांपा के ट्विटर पर साझा किया गया.

Nawab Malik, Nationalist Congress Party (NCP): 50 MLAs are with us but not everyone is at the hotel, 4 MLAs who are kept somewhere by BJP people, are in constant touch with us and will definitely come back. #Maharashtrapic.twitter.com/gNbywXXVU6