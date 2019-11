Maharashtra News: महाराष्ट्र में सियासी नाटक के बीच NCP विधायकों का बदला होटल, जानें क्या है वजह...

महाराष्ट्र (Maharashtra) के महासंग्राम ने मुंबई से लेकर दिल्ली तक पूरी राजनीति को मथ कर रख दिया है. रविवार को ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा. छुट्टी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट खुली और इस मसले पर एनसीपी (NCP), कांग्रेस (Congress) और शिवसेना (Shiv Sena) के पक्ष की ओर से दलीलों को सुना. केंद्र सरकार की ओर से भी दलीलें रखी गईं. नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोमवार सुबह साढ़े दस बजे तक वो दोनों पत्र सामने रखने को कहा, जिनमें बहुमत का दावा किया गया और देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता दिया गया. इन पत्रों को पढ़ने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कल फ़्लोर टेस्ट कराने की मांग पर कोई फ़ैसला करेगा.



Mumbai: Bus carrying Nationalist Congress Party (NCP) MLAs reaches Hotel Hyatt from Hotel Renaissance, where the MLAs were lodged earlier. #Maharashtrapic.twitter.com/31JKlC11fh