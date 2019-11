विधायकों की बैठक के बाद BJP नेता का आया Reaction, कहा- 'फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए पार्टी...'

Maharashtra News: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीति में आए सियासी घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि पार्टी आसानी से फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करेगी. मुबंई में भाजपा विधायकों की बैठक के बाद BJP नेता आशीष शेलार (Ashish Shelar) ने कहा कि हम बहुमत साबित करेंगे. आशीष शेलार ने कहा कि बैठक में हमने चर्चा की और फ्लोर टेस्ट को आराम से पास करने की रणनीति तय की. हमने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि दादर में मुंबई भाजपा कार्यालय वसंत स्मृति में यह बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल और केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे.

Ashish Shelar, BJP after meeting of party legislators in Mumbai: In today's meeting all expected MLAs were present, a meeting of those independent MLAs who are supporting us will be held at a different place. #Maharashtrahttps://t.co/2AApzsXBbh