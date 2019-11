अजित पवार ने Tweet कर PM मोदी का धन्यवाद किया और 'स्थिर सरकार' देने का भरोसा जताया

महाराष्ट्र (Maharashtra) में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) ने स्थिर सरकार देने का भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सहित तमाम बीजेपी (BJP) नेताओं को धन्यवाद कहा. अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह सहित कई बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री के भी ट्वीट का जवाब देते हुए शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद कहा है. अजित पवार ने पीएम मोदी को ट्वीट करते हुए लिखा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत-बहुत धन्यवाद. हम एक स्थिर सरकार सुनिश्चित करेंगे जो महाराष्ट्र के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करेगी.' बता दें कि अजित पवार ने ट्विटर पर अपना 'बायो' भी बदल दिया है. उन्होंने ट्विटर पर अपने बायो में उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता लिखा है. उधर, सूत्रों ने बताया कि यह ट्वीट इस बात का संकेत है कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजित पवार BJP को समर्थन को लेकर अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हैं.

Thank you Hon. Prime Minister @narendramodi ji. We will ensure a stable Government that will work hard for the welfare of the people of Maharashtra. https://t.co/3tT2fQKgPi