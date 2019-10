यूपी की पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राजकुमारी रत्ना सिंह BJP में हुईं शामिल

प्रतापगढ़ की पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राजकुमारी रत्ना सिंह अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं हैं. रत्नासिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. बता दें कि प्रतापगढ़ के गड़वारा में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा में उन्होंने भाजपा का थामन थामा. इस मौके पर उनके पुत्र भुवन्यु सिंह के भी मौजूद रहे.

योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली को लेकर कसा तंज, कही ये बात...

हालांकि पहले राजकुमारी रत्ना के भाजपा में शामिल होने का कार्यक्रम लखनऊ में था, लेकिन इस बीच विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ने से इसमें बदलाव किया गया. पूर्व सांसद रत्ना गड़वारा में मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा में शामिल हुईं. बता दें कि राजकुमारी रत्ना सिंह पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह की पुत्री हैं. राजा दिनेश सिंह प्रतापगढ़ से चार बार और उनकी पुत्री राजकुमारी रत्ना सिंह तीन बार 1996, 1999 और 2009 में सांसद रह चुकी हैं.

Former MP and Congress leader Ratna Singh joins Bharatiya Janata Party in the presence of Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, in Pratapgarh. pic.twitter.com/vhHunOicnC