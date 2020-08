पूर्व राष्ट्रपति को PM मोदी की श्रद्धांजलि, बोले- पहले दिन से प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन पाकर धन्य हुआ

पीएम मोदी ने अपने अगले ट्वीट में कहा, "अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान प्रणब मुखर्जी ने आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में लंबे समय तक योगदान दिया. वह एक शानदार सांसद थे. हमेशा पूरी तरह से तैयार रहते थे, बहुत मुखर होने के साथ-साथ मजाकिया स्वभाव के भी थे."

India grieves the passing away of Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee. He has left an indelible mark on the development trajectory of our nation. A scholar par excellence, a towering statesman, he was admired across the political spectrum and by all sections of society. pic.twitter.com/gz6rwQbxi6 — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2020

उन्होंने लिखा, "भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन तक आम लोगों की पहुंच को बहुत आसान बनाया. उन्होंने राष्ट्रपति भवन को लर्निंग, नवाचार, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य का एक केंद्र बनाया. नीतिगत मामलों पर उनकी बुद्धिमानी पूर्ण सलाह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा."

I was new to Delhi in 2014. From Day 1, I was blessed to have the guidance, support and blessings of Shri Pranab Mukherjee. I will always cherish my interactions with him. Condolences to his family, friends, admirers and supporters across India. Om Shanti. pic.twitter.com/cz9eqd4sDZ — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2020

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं साल 2014 में दिल्ली में नया था. पहले दिन से प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया. उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. ओम शांति."

During his political career that spanned decades, Shri Pranab Mukherjee made long-lasting contributions in key economic and strategic ministries. He was an outstanding Parliamentarian, always well-prepared, extremely articulate as well as witty. — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2020

बता दें कि सेना के अनुसंधान एवं रेफरल अस्पताल में भर्ती प्रणब मुखर्जी की हालत सोमवार को और बिगड़ गई थी. अस्पताल ने बताया था कि मुखर्जी का स्वास्थ्य सोमवार को और खराब हो गया क्योंकि उन्हें फेफड़े में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक लगा है. पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी.

वीडियो: पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन