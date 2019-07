कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद ही पत्नी संग BJP में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) और उनकी पत्नी अमिता सिंह (Amita Singh) बीजेपी (BJP) में शामिल हो गए. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. बता दें कि एक दिन पहले ही संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी. अमेठी के रहने वाले संजय सिंह असम से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे. उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट पर सुल्तानपुर से चुनाव भी लड़ा था. बता दें कि संजय सिंह ने अपने इस्तीफे लिए पार्टी में संवादहीनता बताई साथ ही पीएम मोदी की भी तारीफ की.

Former Congress Rajya Sabha MP Sanjay Singh & his wife, Amita Singh (former chairperson all India Professional Congress in UP) join Bharatiya Janata Party (BJP) in presence of Working President, JP Nadda. pic.twitter.com/M2nnnrT2n0