अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदा: 'मिसेज गांधी' का नाम आने पर अमित शाह का हमला, कही यह बात...

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे (AgustaWestland Chopper Deal) में 'मिसेज गांधी' (Mrs Gandhi) का नाम सामने आने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित (Amit Shah) शाह ने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा. अमित शाह ने कहा कि बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल (Christian Michel) और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच दोस्ती 'काफी पुरानी और गहरी' है. अपने ट्वीटों में शाह ने यह भी पूछा कि क्या मिशेल जांचकर्ताओं के प्रश्नों का ब्योरा 'श्रीमती गांधी' तक पहुंचाना चाहता है. उन्होंने कहा, 'अगस्तावेस्टलैंड मामले के तार.... क्रिश्चियन मिशेल के एसओएस (अनुरोध). क्या किसी को मालूम है कि क्रिश्चियन मिशेल ने 'मिजेस गांधी' को लेकर पूछे गए प्रश्नों का ब्योरा अपने वकील को क्यों दिया. क्या वह चाहता है कि ये प्रश्न 'मिसेज गांधी' तक पहुंचाए जाएं. क्यों?'

ईडी ने कोर्ट को बताया, बिचौलिये क्रिश्चयन मिशेल ने लिया 'मिसेज गांधी' का नाम, कांग्रेस ने किया पलटवार

In national interest, Michel's lawyer must tell us about the existence of documents of 2008, which make a reference to Mrs. Gandhi.



Evidently, the friendship between Michel and one family in India is time tested and deep. — Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2018

अमित शाह ने कहा कि मिशेल के वकील ने माना है कि कथित बिचौलिये ने उसे कागज दिया और उसे लगा कि ये दवाओं की सूची है. बीजेपी अध्यक्ष ने गांधी परिवार पर प्रत्यक्ष कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों ने दर्द से राहत के लिए झंडु बाम और टाईगर बाम जैसी दवाइंयां सुनी हैं, लेकिन यह 'परिवार बाम' है क्या जो हर बिचौलिया चाहता है. शाह ने कहा, 'किसी भी मामले में, जो बात बार-बार बताई जानी चाहिए वह है मिशेल के वकील की कांग्रेस पृष्ठभूमि. तथाकथित निष्कासन ढोंग बना हुआ है. वह मिशेल और 'मिसेज गांधी' के बीच सेतु बना हुआ है.'

Michel's lawyer has admitted that the paper was indeed passed on to him. He thought that it was a list of medicines, which could have been transparently given in any case.



We have heard of Zandu Balm and Tiger Balm but what is this ‘Family Balm' that every middleman wants? — Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2018

कांग्रेस ने पार्टी की युवा शाखा के पदाधिकारी एल्जो के जोसेफ को मिशेल के वकील के रूप में पेश होने पर निष्कासित कर दिया था. शाह ने कहा, 'राष्ट्रहित में मिशेल के वकील को हमें 2008 के दस्तावेजों के अस्तित्व के बारे अवश्य ही बताना चाहिए, जिसमें 'मिजेस गांधी' का उद्धरण है. प्रमाणित रूप से मिशेल और भारत के एक परिवार के बीच की दोस्ती पुरानी और गहरी है.'

Trails of the AgustaWestland Case…the SOS of Christian Michel.



Does anyone know why Christian Michel passed on the details of questioning on Mrs. Gandhi to his Lawyer?



Did he want them to be passed on to Mrs. Gandhi herself? Why? — Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2018

दिल्ली की एक अदालत ने यूपीए शासन के दौरान वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में कथित बिचौलिये रहे मिशेल पर प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत के दौरान अपने वकीलों से मिलने पर पाबंदी लगा दी. जांच एजेंसी ने अदालत से कहा था कि वह वकीलों को चिट पहुंचा रहा है और उनसे पूछ रहा है कि 'मिसेज' को लेकर पूछे गए सवालों से कैसे निपटना है, इस तरह वह अपने कानूनी सहयोग का दुरुपयोग कर रहा है.

VIDEO: बिचौलिये क्रिश्चयन मिशेल ने लिया 'मिसेज गांधी' का नाम

एजेंसी ने यह भी दावा किया कि उसने एक सवाल के सिलसिले में 'एक इतालवी महिला के बेटे' के बारे बोला था और 'मिसेज गांधी' का नाम लिया था. भाजपा ने इस खुलासे का इस्तेमाल कांग्रेस खासकर गांधी परिवार पर हमला करने के लिए किया.

(इनपुट: भाषा)