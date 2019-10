PM मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, शाम को जाएंगे साबरमती आश्रम, भारत को ओडीएफ घोषित करेंगे

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को साबरमती आश्रम आएंगे और बाद में देश को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित करेंगे. गांधी जी की 150वीं जयंती पर बुधवार सुबह पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उनसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और भाजपा अंतरिम अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी.

प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब छह बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. वहां पार्टी की नगर इकाई द्वारा आयोजित समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा. उसके बाद वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए साबरमती आश्रम जाएंगे.वहां से वह साबरमती रिवरफ्रंट जाएंगे जहां वह 20,000 से अधिक ग्राम प्रधानों की उपस्थिति में देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करेंगे.

इस समारोह के लिए गांधीवादी संस्थानों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों, छात्रों, शिक्षाविदों और ग्राम-स्तरीय स्वच्छता कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि मोदी नगर के जीएमडीसी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय नवरात्रि समारोह में भी शामिल होंगे. वह कुछ समय गरबा मैदान में बिताएंगे और फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगे.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जन्म-जयंती पर शत-शत नमन।



Tributes to beloved Bapu! On #Gandhi150, we express gratitude to Mahatma Gandhi for his everlasting contribution to humanity. We pledge to continue working hard to realise his dreams and create a better planet. pic.twitter.com/4y0HqBO762