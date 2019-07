गिरिराज सिंह ने अब अभिनेत्री शबाना आजमी पर साधा निशाना, बताया 'टुकड़े टुकड़े गैंग' का नाया नेता

अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्‍होंने अभिनेत्री शबाना आजमी (Shabana Azmi) को 'टुकड़े टुकड़े गैंग' (Tukde Tukde Gang) का नाया नेता बता दिया है. गिरिराज सिंह ने शबाना आजमी पर सरकार की आलोचना कर देश के हितों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है.

अभिनेत्री का एक वीडियो शेयर करते हुए जिसमें उन्‍होंने कहा है, 'अगर हम सरकार की आलोचना करते हैं तो हमें राष्‍ट्रविरोधी करार दे दिया जाता है', बीजेपी नेता ने हिंदी में ट्वीट किया, 'शबाना आजमी टुकड़े-टुकड़े गैंग और अवार्ड वापसी गैंग की नई नेता है.'

लोकसभा चुनाव के समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला करने के लिए 'टुकड़े टुकड़े गैंग' का उपयोग किया था.

अपनी आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए शबाना आजमी ने सोमवर को कहा कि उनके द्वारा की गई सरकार की आलोचना अकेले बीजेपी तक सीमित नहीं थी और उन्‍होंने 1989 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब सफदर हाशमी की हत्‍या को लेकर उन्‍होंने कांग्रेस की भी आलोचना की थी.

4 d record in Safdar Hashmi murder I took on HKL Bhagat of Congress publicly.I challenged Imam Bukhari on national TV 4 which he called me a naachnewali n was condemned by both Houses of Parliament.Hve spoken against triple talaq n halala repeatedly so who is selective ?