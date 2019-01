गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर नए साल पर पहुंचे सचिवालय

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आज लंबे समय बाद सचिवालय पहुंचे. जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. तस्वीरों में पर्रिकर बेहद ही कमज़ोर दिख रहे हैं. पर्रिकर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और पिछले साल फ़रवरी से उनका इलाज चल रहा है. इससे पहले सीएम पर्रिकर निर्माणाधीन 2 पुलों का निरीक्षण करने पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल हुई थीं. उनके नाक में ड्रिप लगी थी और किसी के सहारे चलते दिखे. तस्वीर में मनोहर पर्रिकर काफी कमजोर नजर आ रहे थे. सर्जरी के बाद 63 वर्षीय गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर 14 अक्टूबर से अपने घर पर थे और आराम कर रहे थे. 14 अक्टूबर के बाद वो पहली बार घर के बाहर आए थे. मंगलवार को भी मनोहर पर्रिकर काफी कमजोर नजर आ रहे थे और सीढ़ियों में उनको सहारा देकर चढ़ाया गया. सचिववालय पहुंचने के बाद वहां उनको स्वागत और सहयोगियों की ओर से उन्हें गुलदस्ता भेंट किया गया.

Goa: Chief Minister Manohar Parrikar held meeting with his cabinet colleagues and officials at the state secretariat in Porvorim. pic.twitter.com/bwPBdpkq4V