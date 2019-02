गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने की खून की उल्टी, प्रवक्ता ने बताया हालत स्थिर, कांग्रेस ने उठाई ये मांग

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को खून की उल्टी हुई है. हालांकि जांच के दौरान सीने में किसी तरह का संक्रमण नहीं निकला है. यह जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता प्रमोद सावंत ने दी है. सावंत ने कहा- मैं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और डॉ. प्रमोद गर्ग से मिला. डॉक्टर ने कहा कि हालत स्थिर है. सीने में इन्फेक्शननहीं है, हालांकि उन्होंने खून की उल्टियां कीं. हाल में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा था कि गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की हालत अब स्थिर है.मीडिया से बात करते हुए राणे ने कहा- मैने कुछ वक्त मुख्यमंत्री के साथ बिताए. वह आज घर जाना चाहते हैं. मगर मैने उनसे एक दिन और अस्पताल में रुकने के लिए कहा. उधर, मनोहर पर्रिकर के अस्पताल में भर्ती होने पर विपक्षी कांग्रेस ने सोमवार को राज्य सरकार से उनकी चिकित्सा स्थिति के बारे में ‘‘अफवाहों और अटकलों'' पर विराम लगाने के लिए नियमित स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करने की मांग की है. विपक्ष के नेता चंद्रकांत कवलेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सोमवार शाम को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की हुई बैठक में यह सहमति बनी कि पर्रिकर की चिकित्सा स्थिति के बारे में उठ रही अफवाहों और अटकलों पर विराम लगाने के लिए राज्य सरकार को मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य संबंधी बुलेटिन जारी करना चाहिए.''

दरअसल,लंबे समय से बीमार चल रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) को शनिवार की रात को गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) में भर्ती कराया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, उन्हें उच्च गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. फिलहाल पर्रिकर (Manohar Parrikar) की सेहत स्थिर बनी हुई है और उन्हें करीब 48 घंटे डॉक्टरों की देखरेख में रखा जाएगा. मनोहर पर्रिकर को अस्पताल ले जाने के बाद जीएमसीएच के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इससे पहले गोवा सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय सरदेसाई ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की थी. इसके बाद सरदेसाई ने पर्रिकर (Manohar Parrikar) को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखे जाने की खबरों को खारिज कर दिया. आपको बता दें कि पर्रिकर पिछले करीब एक साल से अस्वस्थ चल रहे हैं. उन्हें पैंक्रियाज संबंधी समस्या है.

Goa CM Manohar Parrikar had vomitted some blood, but there was no chest infection, said Pramod Sawant, a state government spokesman



