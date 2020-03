सरकार ने कोरोना वायरस को 'अधिसूचित आपदा' किया घोषित, पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा

सरकार ने भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहे कोरोना वायरस को 'अधिसूचित आपदा' घोषित किया है. साथ ही सरकार कोरोना पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सहायता देगी. इसके लिए राज्यों के डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से मदद ली जाएगी और प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी.बता दें कि इससे पहले सरकार ने कोरोना को 'स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित करने से इंकार कर दिया था.

Government decides to treat #CoronavirusinIndia as a notified disaster for the purpose of providing assistance under the State Disaster Response Fund (SDRF).#CoronavirusPandemic#COVID19pic.twitter.com/A0x0BnlQ12