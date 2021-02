तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा के 'विवादित' कमेंट को लेकर सरकार ने नहीं की कार्रवाई..

'न मौत के आंकड़े, न बेरोजगारी और घाटे के, तो जवाब क्या देगी सरकार?' TMC सांसद का BJP पर तंज

न्‍यूज एजेंसी ANI ने संसदीय कार्य मंत्री जोशी के हवाले से कहा था, 'राम मंदिर पर निर्णय (अयोध्‍या मंदिर-मस्जिद फैसला) के मुद्दे को उठाना और तत्‍कालीन सीजेआई और दूसरी चीजों को लाना, यह एक गंभीर मामला है और हम उचित कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं.' यह कार्रवाई उस रूल के अंतर्गत आती है जिसमें कहा गया है कि कोई भी सदस्‍य, 'उच्‍च पद' पर आसीन उस शख्‍स के बारे में नहीं बोल सकता जब तक कि चर्चा पूरी तरह से उस पर आधारित न हो. महुआ ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया था और कहा था कि यदि मेरे खिलाफ सच बोलने के लिए विशेषाधिकार प्रस्‍ताव लाया जाता है तो यह मेरा सौभाग्‍य होगा.

लोकसभा में फिर बरसीं महुआ मोइत्रा, बोलीं- विचारधारा से असहमति जताएं तो कहा जाता है 'एंटीनेशनल'

It would be a privelege indeed if a breach of privelege motion is initiated against me for speaking the truth during India's darkest hour