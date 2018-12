विधानसभा उपचुनाव के नतीजे LIVE: गुजरात में बीजेपी और झारखंड में कांग्रेस आगे 

गुजरात और झारखंड की एक-एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों के नतीजों का ऐलान आज हो जाएगा. गुजरात की जसदण और झारखंड की कोलेबिरा की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे. तीन राज्यों में मिली जीत के बाद कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही के उपचुनावों के नतीजों को खासी गंभीरता से ले रही है. गुजरात की जसदण विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक रहे कांग्रेस के पूर्व नेता कुंवरजी बावलिया ने जुलाई महीने में बीजेपी का दामन थाम लिया था. तो वहीं हत्या के एक मामले में झारखंड की कोलेबिरा विधानसभा सीट से झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का ने इस्तीफा दिया था.

गुजरात की जसदण और झारखंड की कोलेबिरा सीट पर 20 दिसबंहर को मतदान की प्रक्रिया कराई गई थी. जसदण में कुल 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं. बीजेपी ने इस उपचुनाव में कोली समुदाय में प्रभावशाली पकड़ रखने वाले और राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कुंवरजी बावलिया को टिकट दिया है जबकि कांग्रेस ने यह अवसर नाकिया को मौका दिया है. यहां बीजेपी प्रत्याशी कुंवरजी बावलिया आगे चल रहे हैं.16वें राउंड की गिनती तक कुवंरजी बावलिया को 76926 तो वहीं कांग्रेस को 60565 वोट मिले.

#UPDATE Jasdan assembly by-poll result: BJP candidate Kunvarji Bavalia leading with 10,400 votes at the end of round six of counting of votes #Gujarat