भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनीं जोया खान, खुद केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

अपने इस ट्वीट में रविशंकर प्रसाद ने लिखा, ''जोया खान गुजरात के वडोदरा जिले से कॉमन सर्विस सेंटर की भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर हैं. उन्होंने टेलीमेडिसिन परामर्श के साथ सीएससी काम शुरू किया है. उनका विजन ट्रांसजेंडर समुदाय को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान कराने में उनका समर्थन करने की है.''

Zoya Khan is India's first transgender operator of Common Service Centre from Vadodara district of Gujarat. She has started CSC work with Tele medicine consultation. Her vision is to support transgender community in making them digitally literate & give them better opportunities. pic.twitter.com/L0P9fnF2JT