I want to congratulate Harivansh Ji. Be it as a journalist or social worker, he has endeared himself to many. We have all seen the manner in which he conducts the House proceedings: PM @narendramodi in the Rajya Sabha — PMO India (@PMOIndia) September 14, 2020

This time the Parliament has convened in circumstances that were never seen before. It is important to ensure all safety related precautions are taken: PM @narendramodi in the Rajya Sabha — PMO India (@PMOIndia) September 14, 2020

Harivansh Ji belongs to all sides of the aisle. He has conducted proceedings in an impartial manner. He has been an outstanding umpire and will continue being so in the times to come. He has always been diligent in performing his duties: PM @narendramodi in the Rajya Sabha — PMO India (@PMOIndia) September 14, 2020

सदन में ध्वनिमत से हरिवंश को उपसभापति चुना. सभापति चुने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, आरजेडी के मनोज झा और विभिन्न दलों के नेताओं ने हरिवंश को बधाई दी और नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं. सत्तारूढ़ सदस्यों और विपक्ष के प्रस्तावों के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने ध्वनिमत के आधार पर हरिवंश को निर्वाचित करने की घोषणा की.इससे पहले, सत्‍तारूढ़ एनडीए की ओर से बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने हरिवंश के समर्थन में प्रस्‍ताव रखा जबकि मनोज झा के समर्थन में राज्‍यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद प्रस्‍ताव रखा था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उप सभापति चुने जाने पर हरिवंश को बधाई दी है. पीएम ने कहा कि इस बार संसद सत्र ऐसी परिस्थितियों में आयोजित हो रहा है जैसी पहले कभी नहीं रहीं. ऐसे में यह महत्‍वपूर्ण है कि सुरक्षा से संबंधित सभी ऐहतियात बरती जाएं. पीएम ने कहा कि हरिवंश जी सदन के हर गलियारे से संबंध रखते हैं. उन्‍होंने निष्‍पक्ष अंदाज में सदन की कार्यवाही संचालित की है. वे असाधारण निर्णायक (outstanding umpire) रहे हैं और आने वाले समय में भी ऐसा ही करते रहेंगे. अपने कर्तव्‍यों का निर्वहन करने में उन्‍होंने कड़ा परिश्रम किया है.

