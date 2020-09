हरसिमरत का इस्तीफा अकाली दल की नौटंकी : कैप्टन अमरिंदर सिंह

हरसिमरत (Harsimrat Kaur Badal) के इस्तीफे के बाद पंजाब की सियासत में उथल-पुथल होना तय था. राज्य के सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) ने अकाली दल के इस कदम पर तुंरत चुटकी है. कैप्टन ने इसे अकालियों की नौटंकी बताया और कहा कि कि हरसिमरत को किसानों की कोई चिंता नहीं है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रही है.

कैप्टन ने अपने ट्वीट में लिखा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने का हरसिमरत कौर का निर्णय अकाली दल द्वारा जारी नाटकों की लंबी श्रृंखला की एक और कड़ी है, जिसने अभी भी सत्तारूढ़ गठबंधन नहीं छोड़ा है. इन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं है, बल्कि अपने घटते राजनीतिक कद की चिंता है. बहुत छोटा और बहुत देरी से उठाया गया कदम."

Harsimrat Kaur's decision to quit Union Cabinet is another in the long chain of theatrics being enacted by @Akali_Dal_ which has still not quit ruling coalition. It's motivated not by any concern for farmers but to save their own dwindling political fortunes. Too little too late.