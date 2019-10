हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019: EVM का नया अर्थ बताया मनोहरलाल खट्टर ने - Every Vote for Modi

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 (Haryana Assembly Elections 2019) से पहले राज्य की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने बुधवार को अजीब-सा संदेश ट्वीट कर दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संक्षिप्त रूप EVM का अर्थ 'Every Vote for Modi' (हर वोट मोदी के लिए) तथा 'Every Vote for Manohar' (हर वोट मनोहर के लिए) होता है. हालांकि उनका अर्थ संभवतः वह नहीं रहा होगा, जैसा विपक्षी नेताओं ने इस ट्वीट का निकाला.

बैलट पेपर और बैलट बॉक्स से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machine) को संक्षेप में EVM कहा जाता है, और इससे चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले समय की बहुत बचत होती है. लेकिन पिछले कुछ सालों में ये EVM विवादों में घिरी रही हैं, और विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर इनसे छेड़छाड़ की जाती रही है.

सोनिया गांधी को फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर बोले मनोहरलाल खट्टर, 'खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई'

कुछ ही समय बाद डिलीट कर दिए गए इस ट्वीट में एक वीडियो फुटेज भी अपलोड किया गया था, जिसमें मनोहरलाल खट्टर एक चुनावी रैली के दौरान अपनी बात जनता को समझा रहे थे, "इस मशीन का नाम है EVM... इस संक्षिप्त रूप को ऐसे भी समझा जा सकता है - Every Vote for Modi... लेकिन अगर कोई कहता है कि यह चुनाव विधानसभा के लिए है, संसद के लिए नहीं, तो EVM का विस्तृत रूप Every Vote for Manohar भी हो सकता है... और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट मोदी जी के लिए है या मनोहर के लिए, जो निशान दबाया जाना है, वह 'कमल' है..." इसी रैली में मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए BJP के 75 से ज़्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य को भी दोहराया.

हरियाणा के CM मनोहर लाल के बयान पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, कहा- वह खट्टर नहीं, खच्चर हैं

रविवार को जारी किए अपनी पार्टी के घोषणापत्र में मुख्यमंत्री ने कई जन-केंद्रित कदम उठाने का वादा किया है, जिनमें किसानों और दलितों को आसानी से ऋण दिया जाना, गरीब परिवारों की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना तथा सत्ता में आने पर 25 लाख सुवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है. सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर कृषि संबंधी ऋण माफ कर देने के वादे को लेकर कांग्रेस पर बरसते हुए उन्होंने कहा था, "समाज के हिस्सों की मदद करना अच्छा होता है, लेकिन वोट के लिए उन्हें मुफ्त चीज़ें दिया जाना स्वस्थ परम्परा नहीं है..."

मनोहर लाल खट्टर ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना, कहा- वह तो आतंकवादियों के लिए...

VIDEO: हॉट टॉपिक: अनिल विज ने कहा- जनता हमारी सरकार को पसंद करती है