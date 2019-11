क्या शिवसेना सेक्यूलर हो गई है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया यह जवाब...

उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री बन गए हैं. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने सहयाद्री गेस्ट हाउस में अपनी पहली कैबिनेट बैठक ली. कैबिनेट मीटिंग से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम एक अच्छी सरकार देंगे. इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे से 'महाराष्ट्र विकास अघाड़ी' के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 'सेक्यूलर' शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर भी सवाल पूछा गया. एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या शिवसेना सेक्यूलर हो गई है? इस पर ठाकरे थोड़ा असहज नजर आए. इसके बाद उद्धव (Uddhav Thackeray) ने सवाल पूछने वाले पत्रकार से ही सेक्यूलर शब्द का मतलब पूछ लिया. उन्होंने कहा कि आप ही बताओ न सेक्यूलर (Secular) का मतलब क्या है? उद्धव ने कहा कि संविधान में जो कुछ है, वही सेक्यूलर है.

