मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने ली कैबिनेट बैठक, किया यह पहला बड़ा ऐलान

Uddhav Thackeray First Announcement: महाराष्ट्र (Maharashtra) में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) का 'एक्शन प्लान' शुरू हो. शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा की. इसके बाद उन्होंने सहयाद्री गेस्ट हाउस में अपनी पहली कैबिनेट बैठक ली. कैबिनेट मीटिंग से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम एक अच्छी सरकार देंगे. मैं किसानों की मदद करना चाहता हूं, जिससे उन्हें खुशी मिले. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कहा कि बैठक में किसानों की समस्यों को लेकर चर्चा की गई. हालांकि उनके लिए कोई भी फैसला स्थिति रिपोर्ट देखने के बाद लिया जाएगा. मुख्य सचिव किसानों की स्थिति पर 1-2 दिन में जानकारी देंगे और इसके बाद उनके लिए बड़ा ऐलान होगा. उद्धव ठाकरे की पहली कैबिनेट बैठक में छत्रपति शिवाजी महाराज के किले को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ किला के संरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.



Maharashtra CM Uddhav Thackeray after first cabinet meeting, in Mumbai: I am happy to tell you all that the first decision that this cabinet has taken is to approve Rs 20 Crores for the development of Raigad which was the capital of Chhatrapati Shivaji Maharaj