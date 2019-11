Maharashtra Govt News: 'महा विकास अघाड़ी' का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार- किसान, रोजगार और विकास की बात

Maharashtra Govt News: उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) अब से कुछ देर बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इससे पहले 'महाराष्ट्र विकास अघाड़ी' (Maha Vikas Aghadi) का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (Common Minimum Program) भी सामने आ गया. NCP प्रवक्ता नवाब मलिक, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और NCP नेता जयंत पाटील ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जानकारी दी. महाराष्ट्र में नई सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किसान, रोजगार, धर्मनिरपेक्ष और विकास की बात की गई. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार सभी जाति प्रांत के लोगों को साथ लेकर आगे चलेगी. किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा. शिवसेना नेता ने बताया कि बारिश पीड़ित किसानों को फौरन मदद दी जाएगी और किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा.

Eknath Shinde, Shiv Sena at press conference of 'Maha Vikas Aghadi' (NCP-Congress-Shiv Sena alliance): In Maharashtra, farmers are facing problems. This government will do best for farmers. This will be a strong govt. pic.twitter.com/GgJYJpR2LP