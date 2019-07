मुंबई में बारिश बनी आफत, जगह-जगह जलभराव, पानी में पटरियां डूबने से रेल सेवा भी प्रभावित

खास बातें मुंबई में बारिश से लोग परेशान जगह-जगह दिख रहा जलभराव ट्रेन सेवा भी प्रभावित

मुंबई में हो रही जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं. बारिश के कारण लोगों को जलभराव की समस्या का सामना कर पड़ रहा है. यही नहीं, यहां हो रही मुसलाधार बारिश के कारण रेलवे ट्रैक और बस अड्डों पर भी जलभराव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं. बारिश के कारण ट्रेन प्रभावित होने से लोगों के रोजमर्रा कार्यों पर भी प्रभाव पड़ रहा है. कई ट्रनों के रूट भी बदलने पड़े. महानगर के कई इलाके में रहने वाले लोग जलभराव की समस्या का सामना कर रहे हैं. गली-गली पानी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है. जोरदार बारिश के कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए तो कहीं मकान का हिस्सा भी गिर गया. मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के लोगों की परेशानी फिलहाल खत्म होने वाली नहीं है. मुंबई में आज पूरे दिन भारी बारिश के आसार हैं.

Mumbai: Streets in Chembur flooded, following heavy rainfall in the state. pic.twitter.com/ovxTgWzhzP — ANI (@ANI) 1 जुलाई 2019

मुंबई में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मुंबई शहर में 91.22 मिमी. बारिश हो चुकी है. मुंबई से सटे पालघर में भी देर रात से ही बारिश हो रही है. बारिश का पानी सड़कों पर भर गया है, जिसके कारण मुंबई की रफ्तार थम सी गई है.

Train movement has been started at Palghar in Mumbai Division at 08.05 hrs (1/7/19). It was stopped after very heavy rains {361 mm}. Here is the consolidated details of cancellation/short termination etc. #WRUpdatespic.twitter.com/dVy7f5y7e9 — Western Railway (@WesternRly) July 1, 2019

मुंबई में जोरदार बारिश के कारण सुबह-सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वालों को परेशानी हो रही है. शुरुआती बारिश ने ही बीएमसी के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है. वहीं, पश्चिम रेलवे पीआरओ ने कहा कि भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से निर्माण कार्य में भी बाधा आ रही है. निर्माण कार्यों में आ रही बाधा को देखते हुए चर्चगेट-मरीन लाइन्स के बीच ट्रनों को रोक दिया गया है. उन्होंने कहा कि अगले 30 मिनट में यातायात शुरू होने की उम्मीद है.

#WATCH Mumbai: Children wade through water to go to school as streets in Dadar East have been flooded due to heavy rainfall. pic.twitter.com/x3fQa0PAnG — ANI (@ANI) 1 जुलाई 2019

इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था है कि अगले 24 घंटे में मुंबई और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी दी है. नॉर्थ कोंकण में 2 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है. हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है. बीते शुक्रवार को बारिश के कारण कई हादसे भी हुए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी. अंधेरी में करंट लगने से 60 साल की एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि दूसरी घटना में करंट लगने से गोरेगांव में 2 लोगों की मौत हुई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

Mumbai: Streets in King's Circle area water-logged, following heavy rainfall in Maharashtra. pic.twitter.com/ywZmcoMFSZ — ANI (@ANI) 1 जुलाई 2019

ठाणे में भी करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. चेंबूर इलाके में शुक्रवार रात दीवार ढह जाने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था.

