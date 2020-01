दिल्ली छोड़ने की डेडलाइन पूरी होने से पहले जामा मस्जिद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, फिर पढ़ी संविधान की प्रस्तावना

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को फिर जामा मस्जिद पहुंचे. उन्हें जमानत पर रिहा करते हुए कोर्ट ने दिल्ली छोड़ने के लिए कहा था. दिल्ली छोड़ने की डेडलाइन पूरी होने से पहले उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी. चंद्रशेखर को जामा मस्जिद पर ऐसा ही प्रदर्शन करने पर 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. भीम आर्मी चीफ शुक्रवार सुबह मंदिर गए थे. इसके अलावा वह बंगला साहिब गुरुद्वारा और चर्च भी जाएंगे. उन्हें शुक्रवार रात 9 बजे से पहले दिल्ली छोड़नी है. वह मीडिया को भी संबोधित कर सकते हैं.

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को गुरुवार की रात तिहाड़ जेल से रिहा किया गया. चंद्रशेखर को पुरानी दिल्ली के दरियागंज में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. आजाद के संगठन ने पुलिस की अनुमति के बगैर 20 दिसंबर को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था. भीम आर्मी प्रमुख को 21 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

Bhim Army chief Chandrashekhar Azad at Jama Masjid: Peaceful protest is our strength. People from all religions who support us should join us in great number to prove it to the govt that these protests are not led by Muslims alone. #CitizenshipAmendmentActpic.twitter.com/WivjSWKjR7