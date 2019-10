गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. इस मौके अमित शाह ने कहा कि यह ट्रेन जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक ‘बड़ा उपहार' है. शाह ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 राज्य के विकास में ‘सबसे बड़ा अवरोधक' था और 10 वर्षों के भीतर, यह राज्य देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा. शाह ने कहा, ‘दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू-कश्मीर के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा उपहार है.' इस मौके पर शाह के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह एवं डॉ. हर्षवर्धन मौजूद थे.

बता दें कि ट्रेन संख्या 22439 नई दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह छह बजे रवाना होगी और अपराह्न दो बजे कटरा पहुंच जाएगी. ट्रेन अंबाला कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी में दो-दो मिनट रुकेगी. उसी दिन वापसी यात्रा पर ट्रेन संख्या 22440 कटरा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस अपराह्न 3 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और रात 11 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. ‘ट्रेन 18' मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन चलेगी.

Union Home Minister Amit Shah: Before abrogation of Article 370, there were many obstacles in J&K's path to development. In next 10 years, J&K will be one of the most developed states. The journey of development has begun with Vande Bharat Express set to boost tourism in state. pic.twitter.com/CXYMw6qT1I