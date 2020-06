गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख संघर्ष में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के शौर्य को किया सलाम..

Ladakh Clash: पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि देते हुए उनकी वीरता को सलाम किया है. अमित शाह ने ट्वीट किया, 'लद्दाख की गालवान घाटी में मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर सैनिकों को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. राष्ट्र हमारे अमर नायकों को सलाम करता है जिन्होंने भारतीय क्षेत्र को सुरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. उनकी बहादुरी उनकी भूमि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.'

The pain of losing our brave soldiers while protecting our motherland at Ladakh's Galwan can not be put in words. Nation salutes our immortal heroes who sacrificed their lives to keep Indian territory safe and secure. Their bravery reflects India's commitment towards her land.