IAF Plane Missing: एयरफोर्स का AN 32 विमान 13 लोगों के साथ लापता, एयरक्राफ्ट से आखिरी बार 1 बजे हुआ था संपर्क

IAF Plane Missing: भारतीय वायुसेना (IAF) का ट्रांसपोर्ट विमान AN 32 विमान के लापता होने की खबर है. विमान से 1 बजे के बाद से कोई संपर्क नहीं हो सका है. AN 32 विमान ने असम के जोरहाट से दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर 8 क्रू मेंबर और 5 यात्रियों के साथ उड़ान भरी था. लापता विमान की तलाश जारी है. विमान को अरुणाचल प्रदेश के मेंचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर पहुंचना था. लैंडिंग ग्राउंड चीन सीमा के काफी करीब है. वायुसेना ने विमान का तलाशी अभियान जोर शोर से शुरू कर दिया है. यह इलाका पहाड़ी और दुर्गम है. मौसम खराब होने की वजह से बचाव अभियान में भी दिक्कत आ रही है. बता दें कि AN-32 विमान रूस द्वारा डिजाइन किया ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना द्वारा बीते चार दशकों से बड़े पैमाने पर किया जाता है.

Spoke to Vice Chief of @IAF_MCC, Air Marshal Rakesh Singh Bhadauria regarding the missing IAF AN-32 Aircraft which is overdue for some hours.



He has apprised me of the steps taken by the IAF to find the missing aircraft. I pray for the safety of all passengers on board.