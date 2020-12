इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी (IIT) मद्रास में प्‍लेसमेंट सीजन शुरू हो गया है. रिक्रूटमेंट सेशन-1 के पहले दिन माइक्रोसॉफ्ट, इसरो और टेक्‍सास इंस्‍ट्रुमेंट्स सहित 22 कंपनियों की ओर से रिकॉर्ड 123 ऑफर किए गए है. हालांकि इंस्‍टीट्यूट ने ऑफर से संबंधित सैलेरी पैकेज के डिटेल्‍स उपलब्‍ध नहीं कराए हैं लेकिन इसने कहा कि 2019-20 के पिछले साल के पहले दिन 20 कंपनियों की ओर से केवल 102 ऑफर दिए गए थे. पहले दिन के सेंकंड स्‍लॉट, जो कल रात खत्‍म हुआ, में करीब 24 कंपनियों ने हिस्‍सा लिया जिसमें टीएसएमसी, केएलए टेनकोर, जीई और विप्रो शामिल रहे. कोरोना संकट के चलते इस बार प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है.

