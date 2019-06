एएन-32 के यात्रियों की तलाश के लिए पर्वतारोही भी भेजे गए क्रैश साइट पर

भारतीय वायुसेना के पिछले सप्ताह की शुरुआत में 13 लोगों के साथ लापता हुए एएन-32 विमान का मलबा मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज इलाके में दिखाई दिया, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से वायुसेना, थलसेना अधिकारियों तथा पर्वतारोहियों की टीम को वहां भेजा गया है. बुधवार सुबह लगभग 6:30 बजे अभियान शुरू किया गया, ताकि हादसे में बच गए किसी संभावित शख्स तथा शवों की तलाश की जा सके. मलबा लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर मंगलवार को एमआई-17 हेलीकॉप्टरों को दिखा था. बुधवार सुबह एक एमआई-17 हेलीकॉप्टर को क्रैश वाली जगह पर उतरने में परेशानी भी हुई.

स्थानीय पर्वतारोहियों, जिन्होंने क्रैश वाली जगह को देखा था, को भी सियांग जिला प्रशासन ने बचाव कार्यक्रम में शामिल किया है. अरुणाचल प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन का बेस वेस्ट सियांग के काईयांग में बनाया गया है. बेस पर एक डॉक्टर तथा अन्य एमरजेंसी सेवाओं को तैनात किया गया है, और साथ ही एक बैकअप टीम को भी स्टैंडबाई पर रखा गया है.

