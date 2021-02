सोशल मीडिया पर कुमार विश्‍वास के इस हास्‍यबोध की जमकर सराहना की जा रही है

खास बातें ट्विटर ने पूछा था, आप मंगल ग्रह पर जा रहे हैं

आपका +1 यानी की सहयोगी कौन होगा

विश्‍वास के जवाब पर सोशल मीडिया में आए कई कमेंट

Life on Mars: मंगल (Mars) ग्रह में जीवन के संकेत मिले हैं. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाने के अभियान के अंतर्गत पर्सविरन्स रोवर (NASA's Perseverance rover) ग्रह की सतह पर उतारा है. ‘पर्सविरन्स' नासा द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा रोवर है. 1970 के दशक के बाद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का यह नौवां मंगल अभियान है. ये रोवर यहां जीवन के संकेतों की खोज के अभियान में जुटेगा. नासा पर्सविरन्स रोवर के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने ग्रह की सतह की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है जिसमें लिखा है. साझा की. जिसमें लिखा, "Hello, world. My first look at my forever home (नमस्ते दुनिया, मेरे हमेशा के घर से मेरी पहली तस्वीर)" मार्स यानी मंगल ग्रह पर 'फतह' की तैयारियों के बीच ट्विटर में अपने यूजर्स से एक रोचक सवाल पूछा है जिसका कवि कुमार विश्‍वास (Dr Kumar Vishvas) ने रोचक ही अंदाज में जवाब दिया है.