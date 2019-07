कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक आर शंकर अयोग्य घोषित, 2 MLA को नोटिस 

कर्नाटक (Karnataka) की एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) सरकार से समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक आर शंकर को विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार (Ramesh Kumar) ने अयोग्य घोषित कर दिया है. इसके साथ ही स्पीकर रमेश कुमार ने 2 विधायकों को नोटिस भी जारी किया है. कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के 15 बागी विधायकों की किस्मत पर फैसले को लेकर चल रहे संदेह के बीच स्पीकर आर रमेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यदि अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं तो तो विधायक विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे और सदन की ताकत 225 रहेगी, जिसमें एक नामित सदस्य भी शामिल होगा. ऐसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 113 होगा. निर्दलीय विधायक के अयोग्य होने से स्थिति में बदलाव नहीं होता है.

Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar: MLAs(Rebel Congress MLAs) Ramesh L Jarkiholi and Mahesh Kumathalli have also been disqualified under anti defection law of the 10th schedule. https://t.co/wKzlHyZDQu