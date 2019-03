नौसेना प्रमुख का दावा: समुद्र के रास्ते हमला करने की साजिश में हैं आतंकवादी, दी जा रही है ट्रेनिंग

भारत में हुए आतंकी हमलों और जैश के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है. पिछले कई आतंकी हमलों की तरह पुलवामा आतंकी हमले में भी पाकिस्तान में स्थित जैश का हाथ होने के बाद से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है. इसे लेकर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा है और कहा है कि भारत एक देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का बेहद गंभीर रूप झेल रहा है. साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उन्हें ऐसी सूचना मिली है कि आतंकवादी अब समुद्र के रास्ते हमला करने की साजिश बना रहे हैं और इसे लेकर ट्रेनिंग भी जा रही है.

बालाकोट एयर स्‍ट्राइक को लेकर राजनीति हुई गर्म

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा ने कहा, "भारत एक देश द्वारा प्रायोजित इस आतंकवाद का कहीं ज़्यादा गंभीर रूप झेल रहा है हम सभी ने तीन हफ्ते पहले ही जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हमले का भयावह रूप देखा है." नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने आगे कहा यह हिंसा (पुलवामा आतंकवादी हमला) उन आतंकवादियों द्वारा की गई थी, जिन्हें उस देश का समर्थन हासिल है, जो भारत को अस्थिर करना चाहता है..."

आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को अब घर में घुसकर मारेंगे : पीएम नरेंद्र मोदी

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा ने कहा, "भारतीय-प्रशांत क्षेत्र ने हालिया सालों में आतंकवाद के कई रूप देखें हैं, और दुनिया के इस हिस्से में कुछ ही देश इसकी चपेट में आने से बच पाए हैं. हाल के समय में आतंकवाद जिस तरह वैश्विक हो गया है, उससे खतरा और भी बढ़ गया है."

Naval Chief Sunil Lanba: The Indo-pacific region has witnessed multiple forms of terrorism in recent years&few countries in this part of world have been spared by this cause. Global nature which terrorism has acquired in recent times has further enhanced the scope of this threat. pic.twitter.com/iWnsxyixAR